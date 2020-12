Raffinaderij mogelijk geëxploiteerd door Curaçaose groep

Bullenbaai | Foto: Bea Moedt

Lokale media op Curaçao melden dat een lokale groep de raffinaderij en Bullenbaai gaat exploiteren. De naam die genoemd wordt is CORC BV. gevestigd aan de Schottegatweg 241. De groep zou onder aansturing van Gregory Elias staan.

De redactie van Curaçao.nu kon daarvan nog geen bevestiging krijgen. De Isla-raffinaderij had op 31 december vorig jaar geen exploitant meer nadat het leasecontract met Venezolaanse PdVSA afliep.

Eerder pogingen om een exploitant te vinden liepen op niets uit.

Statutaire directeuren

De statutaire directeur van CORC BV. dat op 29 september van dit jaar is opgericht, is volgens de Kamer van Koophandel de 80-jarige Francisco Javier Rodriguez, geboren in Spanje, maar met de Nederlandse nationaliteit.

De tweede statutaire directeur is de 49-jarige Manoel Hussein de Silva de Freitas, geboren op Curaçao.

Het bedrijf heeft als doelstelling onder meer het exploiteren van industriële olieraffinage en algemene opslag- en terminalactiviteiten.

