Raffinaderijbesprekingen van Corc slepen voort

De eigenaar van de raffinaderij, overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) blijft onderhandelen met het Corc-consortium om de olieraffinaderij van Isla opnieuw te starten. De bestaande MOU is vervallen.

Onder de vertrekkende regering van demissionair premier Eugene Rhuggenaath, won Corc een aanbesteding om met RdK exclusieve gesprekken te voeren over de exploitatie van de raffinaderij en de bijbehorende diepwaterterminal in Bullenbaai. De twee partijen ondertekenden net voor de parlementsverkiezingen van 19 maart een memorandum van overeenstemming, maar die kwam te vervallen zonder overeenstemming.

Sindsdien zijn de besprekingen voortgezet, hoewel er geen nieuwe MOU is ondertekend, zeggen RdK en Corc.

Vertraagd

Maar de onderhandelingen zijn nu vertraagd omdat de Covid-19-pandemie de economische activiteit belemmert en een nieuwe regering zijn opwachting maakt. Bij de verkiezingen van vorige maand won de grootste oppositiepartij MFK en zal vermoedelijk samen met de PNP werken aan een nieuwe coalitieregering die volgende maand wordt beëdigd.

De olieraffinage wordt door de regering van Curaçao gezien als cruciaal voor de economie van het eiland, zeker nu de covid-pandemie het toerisme tot stilstand heeft gebracht.

De hoofdpartner van Corc is Dick en Doof, een Nederlandse aannemer die voorheen de stroomafwaartse activa van Shell in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika bediende. De raffinaderij is gebouwd door Shell en in 1918 in gebruik genomen.

Worstelen

Curaçao worstelt al lang met het opnieuw opstarten van olieraffinaderij die 335.000 barrels per dag kan verwerken, nadat de langlopende huurovereenkomst van PdVSA in Venezuela in december 2019 werd beëindigd. Twee eerdere voorlopige overeenkomsten, eerst met het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE) en later met de Duitse Klesch, liepen op niets uit.

In de afnemende jaren van de pacht van PdVSA was de raffinaderij al wegkwijnend door een gebrek aan investeringen en grondstoffen. Toen de raffinaderij nog enigszins normaal werkte, lag de capaciteit op ongeveer 220.000 barrels Venezolaanse ruwe olie per dag. De opslagterminal op Bullenbaai organiseerde regelmatig ship-to-ship-operaties voor langeafstandsbestemmingen.

(c) Argus Media