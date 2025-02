Algemeen Ramón Negrón leidt tijdelijk VS-consulaat Curaçao Dick Drayer 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

Consul Ramón “Chico” Negrón

WILLEMSTAD – Het Amerikaanse consulaat-generaal in Curaçao heeft Ramón “Chico” Negrón verwelkomd als de nieuwe consul. Hij vervangt Consul-Generaal John McNamara, die een tijdelijke opdracht uitvoert bij de Amerikaanse ambassade in Bogotá.

Negrón, een ervaren diplomaat en Senior Foreign Service Officer van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, arriveerde gisteren op Curaçao. Hij neemt tijdelijk de leiding over op de Amerikaanse diplomatieke missie in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Geboren en opgegroeid in San Juan, Puerto Rico, heeft Negrón 26 jaar diplomatieke ervaring. Hij was recentelijk Directeur voor de Westelijke Halfrondstrategie bij de Nationale Veiligheidsraad en bekleedde eerder posities in onder meer Mexico, Zwitserland, Cuba, Irak, Australië, Panama, Pakistan, China en Colombia. Daarnaast diende hij meer dan 22 jaar in het Amerikaanse leger, waar hij de rang van luitenant-kolonel behaalde.

Negrón behaalde een Bachelor of Science aan de militaire academie van West Point en een master in internationale economische politiek aan Columbia University. Hij spreekt meerdere talen, waaronder Spaans, Frans, Portugees, Duits en Chinees. Zijn echtgenote Debra is eveneens diplomaat en samen hebben zij twee dochters.

181