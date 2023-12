Randal Corsen nodigt speciale gasten uit voor concertreeks ‘Home for Christmas’

WILLEMSTAD – Met twee intieme kerstconcerten Home for Christmas nodigt Randal Corsen een reeks bijzondere gasten uit in Landhuis Brakkeput Mei Mei.

Na bijna ten jaar van ‘Paranda di Pasku/fin di Aña’ gooit Randal Corsen het nu over een andere boeg. Met Home for Christmas wil hij een knusse sfeer creëren voor het traditionele kerstgevoel.

Qua programma putten hij en zijn gastartiesten uit nieuwe en oudere kerstnummers, zowel internationaal bekende songs, als ook voorbeelden uit het lokale en Caribische repertoire.

Tania

Nieuw voor dit soort concerten is het optreden van Tania Kross en haar Music is Love Choir. Dit koor vindt zijn oorsprong in de jaren ’80 en ’90, gevormd door toenmalige leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum.

Tania maakte er toen ook deel van uit. Onlangs heeft het koor onder haar leiding een nieuwe start gemaakt met een eerste optreden tijdens het Kaya Kaya festival in september. Het koor bestaande uit circa 30 zangeressen, onder wie Tania zelf, Yumarya Grijt, Crisèn Schorrea en Margareth Craneveldt.

Kerstliederen

Solozangeressen zijn er ook. Zoals Christine Corsen die al eerder met haar vader op het podium heeft gestaan. Uit een plan om de kerstliederen, die zij de laatste zeven jaar opnam, eens live uit te voeren tijdens een concert, is dat grote moment nu aangebroken.

Haar vader vertelt trots dat Christine het talent heeft om bijvoorbeeld zijn favoriete jazzy nummers ‘The Christmas Song’ en ‘I’ll be home for Christmas’ op de juiste manier voor het voetlicht te brengen.

Yumarya Grijt is inmiddels een ‘oudgediende’ die bij de eerdere eindejaarconcerten steevast van de partij was – en nu evenmin ontbreekt. Met haar bijzondere stem bestaat haar inbreng ditmaal uit zowel swingende als intieme Caribische ‘season songs’.

Nog een bijzondere zangeres in het programma is Veanira Reed, een zangeres die met name bij gospel concerten grote indruk maakt. Verder heeft zij kortgeleden op het Brionplein het zangfestival Bos di Libertat gewonnen.

Op deze twee avonden zal zij met haar diepe stem en gospelachtergrond een andere dimensie aan het kerstprogramma toevoegen.

Tijdens deze concerten rekent Randal Corsen tot zijn Friends Eric Calmes op bas, Josuah Boetius op gitaar, Chris Wallé op keyboards, Rhazul Sebelon op kuarta, Pernell Saturnino en Royston Hato, beide op drums en percussie.

De concerten zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 december a.s. vanaf half 9 ‘s avonds.