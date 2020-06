Rantsoenering water duurt nog maanden op Sint Eustatius

10 Gedeeld

Oranjestad – Al meer dan twee maanden komt drinkwater in Sint-Eustatius maar een paar uur per dag uit de kraan. En dat kan ook nog even duren.

Waterbedrijf Stuco verwacht pas in oktober alle probleem op te kunnen lossen. Dan pas zijn er nieuwe waterleidingen gelegd en de opslagcapaciteit van water vergroot.

Het gebrek aan water zorgt niet meteen voor grote problemen, maar is vooral lastig voor mensen die geen waterkelder hebben. Dat geldt voor zo’n 10 procent van de bevolking.

Lees ook: