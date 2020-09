Rapper Gioboosie opnieuw de cel in om wapenbezit

Willemstad – Gioboosie, een 23-jarige rapper uit Curaçao moet een jaar de gevangenis in vanwege wapenbezit. Hij had op Facebook een filmpje gepost waarin hij te zien is met een wapen bij Trupial Inn.

Volgens de rapper een airsoftwapen. Vorig jaar werd hij ook al veroordeeld voor verboden wapenbezit, die straf zat hij inmiddels uit. Gaat Gioboosie na zijn celstraf opnieuw in de fout, dan komen er zes maanden celstraf bij zijn volgende veroordeling.



