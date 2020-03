11 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De bekende rapper Tito Ras moet nog acht dagen langer zitten in voorarrest. Na afloop van de tienerparade kreeg de 25-jarige rapper ruzie met de eigenaar van een snèk op de Weg naar Welgelegen.

Daarbij trok hij een wapen en mishandelde de man. De politie was snel ter plaatse, arresteerde hem en nam het wapen in beslag. Ook had hij marihuana in zijn zak.