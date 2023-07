Rapport ILT: Geen vergunningen, geen handhaving op Sint Eustatius

ORANJESTAD – Het uitvoeren van taken met betrekking tot vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van bouw, natuur en milieu voldoet niet aan de wettelijke vereisten en lokale regelgeving in Sint Eustatius. Dit zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport in Europees Nederland.

De Inspectie voerde haar onderzoek naar vergunningen en handhaving uit op alle drie de BES-eilanden. Over het geheel genomen is het rapport zeer kritisch over Sint Eustatius.

De onderzoekers concluderen dat het beheer van al deze taken niet goed wordt uitgevoerd door het openbaar lichaam. Procedures zijn niet duidelijk voor ambtenaren. Peer review ontbreekt binnen het openbaar lichaam.

Er is geen lijst van bedrijven die momenteel verplicht zijn om een milieuvergunning te hebben. Er is een tekort aan personeel voor het toezicht op de naleving van hinder- en ecologische vergunningen. Er zijn geen digitale archieven voor relevante documenten.

Geconstateerde overtredingen blijven voortduren en het openbaar lichaam handelt niet om de wet- en regelgeving te handhaven. Het resultaat is dat de belangen die de wetten beogen te beschermen, volgens het rapport van de Inspectie niet voldoende worden beschermd.

Golden Rock Resort

Een van de in het rapport beschreven gevallen is Golden Rock Resort. Het openbaar lichaam van Sint Eustatius heeft verschillende bouwvergunningen verleend, maar er ontbreekt transparantie. Er zijn gevallen geweest van het lozen van pekelwater uit de ontziltingsinstallatie op het resort zonder vergunning. Er zijn gevallen geweest van het pompen van water in en uit het negen meter diepe infinity zwembad, gebruikt voor duiken, zonder vergunning. Plus, het graven van een illegaal pad langs de klif naar de zee.

Het openbaar lichaam heeft een officiële waarschuwing gestuurd naar Golden Rock Resort met het verzoek om de overtredingen te beëindigen en aanvragen in te dienen voor de vereiste vergunningen.

Maar tot op heden heeft het resort hier niet op gereageerd en handhaaft de lokale overheid niet. De situatie is opvallend, omdat de centrale overheid in Den Haag in 2018 de lokale overheid heeft overgenomen vanwege verwaarlozing van plicht en sindsdien verantwoordelijk is voor alle genomen beslissingen. Om die reden heeft Den Haag opeenvolgende regeringscommissarissen aangesteld.

Op basis van de bevindingen beveelt het rapport van de Inspectie de overdracht aan van taken met betrekking tot vergunningen en handhaving aan een agentschap binnen de Nederlandse overheid in Europees Nederland.

Hetzelfde is aanbevolen voor Bonaire en Saba. Bovendien adviseert de Inspectie om de knelpunten binnen de organisatie van het openbaar lichaam van Sint Eustatius onmiddellijk aan te pakken. Plus, dringt aan op de beschikbaarheid van actuele wet- en regelgeving.