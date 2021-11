‘Rauw Curaçao’, overlevingsverhalen vanuit een droomeiland in crisis

2 Gedeeld

In een vijfdelige documentaireserie ‘Rauw Curaçao’ volgt Wensly Francisco verschillende Curaçaoënaars gedurende een jaar van strijd, vallen en weer opstaan. Zo zien we een intieme en rauwe kant van Curaçao die maar weinig mensen kennen.

Droomeiland Curaçao maakt door Covid-19 een ongekend zware crisis door. De twee grootste werkgevers – het toerisme en de olieraffinaderij – zijn stilgevallen en de mensen die daarvan afhankelijk zijn moeten rigoureuze keuzes maken om te overleven.

Wensly ontdekt daarbij de veerkracht van de mensen op het eiland waar hij zelf ook geboren is. Iedere aflevering heeft een eigen thema en begint bij het einde van de eerste lockdown, op 1 juli 2020. ´Rauw Curaçao’ is te zien vanaf morgen, 7 november om 15.20 uur (in Nederland om 20.20 uur) uur bij BNNVARA op NPO 2.



Aflevering 1 – Help elkaar

Crisis en werkloosheid domineren op Curaçao als na de eerste lockdown. Maar waar de overheid tekortschiet, staan de individuele eilandbewoners op met hulp, en met plannen voor een betere toekomst. Werkloosheid en verbittering kunnen leiden tot criminaliteit, maar Anthony Cijntje is als honkbalcoach bezig de jochies die het thuis zwaar hebben op het rechte pad te houden.

Cijntje voelt het als een roeping om Curaçao te helpen, want hij is ook lid van de VKC, de vrijwillige politie. Daarnaast volgt Wensly vrijwilligers van de voedselbank en zo leert hij Lourdes kennen, een vrouw die vecht voor de toekomst van haar kleinkinderen. En Wensly ontmoet Benjamin Visser die met zijn vrouw Esperanza buurtbewoners weet te motiveren om zelf fruit en groenten te verbouwen in de armere wijken.

De andere vier afleveringen zijn op zondag 14 november, 28 november, 5 en 12 december.