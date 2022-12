Raymond Ellis geïnstalleerd als nieuwe korpschef van Curaçao

WILLEMSTAD – Raymond Ellis is de nieuwe korpschef op Curaçao. Hij bekleedde die positie al vijf jaar als interim. De laatste twee jaar deed hij dat zonder baas, want korpschef Mauricio Sambo vertrok in 2020.

De benoeming word in september gemeld door de Èxtra, die het nieuws uit de ministerraad vernam. De 49-jarige Elbert Sambo volgt Ellis op als interim-hoofd van de Curaçaose politie en hoofd bedrijfsvoering. Ook hij werd gisteren geïnstalleerd.

Ellis heeft een lange carrière in het politiekorps van Curaçao, waar hij in 1986 begon. Hij was hoofd van verschillende afdelingen, waaronder de Recherche.

Elbert Sambo zit bij het korps sinds 1993, maar vertrok datzelfde jaar naar de politieacademie in Apeldoorn. In 1998 keerde hij terug, maar kwam in dienst bij de Landsrecherche. In 2020 keerde hij terug naar het Korps in de politietop.