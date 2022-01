Raymond Knops zwaait teleurgesteld af als staatssecretaris Koninkrijksrelaties

1 Delen

DEN HAAG – Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops is teleurgesteld dat hij niet terugkeert in het volgende kabinet. Hij had het graag anders gezien, zei hij vrijdag voorafgaand aan de laatste ministerraad van het demissionaire kabinet-Rutte III.

“Ik had zeker wel door willen gaan”, zegt Knops tegen het ANP over het feit dat hij niet terugkeert in het nieuwe kabinet. “Zo gaat het soms in het leven.” Knops keert overigens wel terug in de Tweede Kamer voor het CDA. Hij werd vorig jaar maart gekozen.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures