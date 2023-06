RdK en Global Oil sluiten overeenkomst voor asfaltproductie en export

WILLEMSTAD – Refineria di Korsou RdK en de Global Oil Management Group ondertekenen vandaag een vijfjarige overeenkomst voor onder andere de productie en export van asfalt. In de eerste fase van dit initiatief zijn meer dan 300 aannemers nodig.

Global is een toonaangevende speler in de niche markt van asfaltproductie en export. Zij maken na ondertekening een begin met de voorbereiding van de benodigde installaties voor de operatie.

Al enige tijd is RdK in uitgebreide onderhandelingen met Global om tot een overeenkomst te komen waarbij Global voornamelijk asfalt produceert en transporteert voor de Amerikaanse markt. Voor de komende 5 jaar is Global verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, onderhoud en productie van asfalt bij RdK Emmastad.

Global begint direct en investeert de komende maanden miljoenen dollars om de productievoorbereidingen te starten. Het bedrijf heeft ook een service-overeenkomst met CRU gesloten voor gespecialiseerde diensten, laboratoriumdiensten, veiligheid en brandweer.

Volgens de eigenaar van de raffinaderij belemmeren deze ontwikkelingen niet het primaire doel van RdK, namelijk het vinden van een strategische partner die de raffinaderij moet gaan beheren en bedienen.

In de overeenkomst met Global is een clausule opgenomen die aangeeft dat, indien nodig, de samenwerking kan worden stopgezet, rekening houdend met een opzegtermijn.