RdK geeft vervalsingen toe, maar gaat door met onderhandelen met CPR

WILLEMSTAD – Refineria di Kòrsou, de eigenaar van de raffinaderij geeft in een schriftelijke verklaring toe dat er vervalste documenten zijn aangeboden door Caribbean Petroleum Refinery. Daarin waren garanties voor financiering afgegeven voor exploitatie van de Isla-raffinaderij en Bullenbaai.

Maar volgens overheids-nv RdK zijn er geen aanwijzingen dat CPR zelf documenten heeft vervalst of daarbij betrokken was. CPR zou RdK zelf gewezen hebben op de mogelijkheid dat het hier ging om vervalste documenten.

RdK en CPR hebben onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen getroffen en de communicatie met de betrokken investeerder beëindigd, zo staat te lezen in de persverklaring.

Partijen blijven in onderhandeling en zeggen goede hoop te hebben dat die spoedig leidt tot een ‘Heads of Agreement’. Die zou eigenlijk al eind augustus moeten zijn ondertekend. Vermoedelijk is de huidige vertraging het gevolg van onduidelijkheden over investeerders.

De regering-Pisas heeft nog niet gereageerd op de situatie. Wel laat de premier op Facebook weten dat mensen de hoop op de opening van de raffinaderij niet moeten opgeven. Het gaat volgens de premier om een moeilijk traject, waarin geen plaats is voor paniekvoetbal. “Dat veroorzaakt ons meer schade en ook de onderhandelingen.”