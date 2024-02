RDK: Herinvoering sancties VS treffen deal tussen PDVSA en RdK niet

WILLEMSTAD – De herinvoering van Amerikaanse sancties tegen Venezuela zal geen invloed hebben op de overeenkomst tussen de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA en de Refineria di Kòrsou (RdK). Dat zegt RDK-directeur Patrick Newton.

Curaçao zou een specifieke licentie hebben, die groen licht geeft om olie van Venezuela te verkopen en schulden aan de eigenaar van de raffinaderij af te betalen. In december werd een overeenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van PdVSA, de Venezolaanse regering, RdK en de regering van Curaçao, waardoor RdK Venezolaanse olie kan verkopen om achterstallige schulden, opgelopen na de sluiting van de Isla-raffinaderij, te vereffenen.

Lange tijd waren er juridische confrontaties, maar uiteindelijk werd besloten dat een onderhandelde overeenkomst buiten de rechtbank om in het beste belang was van beide landen. Newton legt uit dat, hoewel de Amerikaanse sancties mogelijk tot medio april worden heringevoerd, RdK een eigen licentie van OFAC heeft verkregen in november 2023, waardoor directe olieleveringen van PDVSA mogelijk zijn om aan de “crude for debt”-overeenkomst te voldoen. Zelfs als de VS de sancties heractiveren, zal dit volgens Newton geen effect hebben op de deal tussen PDVSA en RdK.

OFAC, het Amerikaanse orgaan dat economische en commerciële sancties beheert en afdwingt, richt zich op landen, terroristen, internationale drugshandelaren, betrokkenen bij de productie van massavernietigingswapens, en andere bedreigingen voor de nationale veiligheid, buitenlandse politiek of economie van de Verenigde Staten. OFAC past zowel algemene als selectieve sanctieprogramma’s toe, waaronder het blokkeren van bezittingen en commerciële beperkingen.