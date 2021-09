RdK mag 52 miljoen dollar innen door verkoop Venezolaanse Bopec

4 Gedeeld

Bopec Bonaire

Refineria di Kòrsou, de eigenaar van de Curaçaose raffinaderij mag Propernyn verkopen. Het Nederlandse bedrijf is een dochteronderneming van de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA. Olieterminal Bopec op Bonaire valt onder meer onder Propernyn.

Dat heeft het gerechtshof in hoger beroep in Nederland bepaald. De verkoop is het gevolg van verschillende beslagleggingen op bezittingen van PdVSA, dat ruim 52 miljoen dollar schuld heeft bij RdK.

Deze schulden ontstonden nadat het Venezolaanse staatsbedrijf de huur van de raffinaderij in de laatste twee maanden van 2019 niet betaalde. Ook betaalde PdVSA de tarieven voor gebruik van de Curaçao Refinery Utilities (CRU) niet.

De eigenaar van de raffinaderij start een openbare verkoop om de assets van PdVSA te gelde te maken. De opbrengsten uit deze verkoop, zegt RdK, garanderen het operationeel blijven van de raffinaderij op Curaçao.