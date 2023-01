WILLEMSTAD – Refineria di Kòrsou gaat niet in op vragen over de aangifte van de Centrale Bank over mogelijk vervalste documenten in het overnametraject van de raffinaderij en Bullenbaai.

De eigenaar van de raffinaderij is de voornaamste onderhandelingspartner van Curaçao Petroleum Refinery CPR die de exploitatie van de raffinaderij en de overslagterminal in Bullenbaai wil gaan overnemen. Ook CPR wil niet reageren over de aangifte.