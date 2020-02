Rebels Wednesday at Madero Ocean Club met PRINS POKE

13 Gedeeld

Advertentie

De enige echte PRINS POKE komt naar Curaçao!

Hij is een van de meest veelzijdige artiesten in Nederland, hij heeft een compleet eigen stijl, is super sexy en staat bekend om zijn onuitputtelijke energie tijdens zijn shows. De enige echte PRINS POKE! Komt naar Curaçao.

Ben jij er klaar voor? Loco, lekker hè & Domme dingen doen, 26 februari mag je samen met Prins Poke keihard genieten bij Madero Ocean Club.

Tickets? Buy now or cry later.

Prijs : Nafl 25,-

VIP prijzen:

Gold x 6 personen, 500 Nafl. (incl. 1 fles naar keuze)

Diamond x 6 personen 1000 Nafl. (incl. 2 Flessen naar keuze)

Whatsapp naar : +59995219012

Tickets Online of via de bekende verkooppunten

Madero Lifestyle boutique

Van den Tweel supermarkten

24 uur uit de muur

Beep beep Rio Canario

Bruna

Mensing’s caminada

Event: Rebels Wednesday x Poke

Tickets: https://tibbaa.events/Poke

Tijd: 20:00 uur – 02:00 uur

HAPPY- HOUR – 20:00 uur – 22:00 uur

Locatie: Mambo Beach Boulevard – Madero Ocean Club