Rechtbank aardig als moeder ook straf geeft

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – Wie straf krijgt van zijn moeder, kan op genade rekenen in de rechtbank. Het overkwam een 18-jarige jongen gisteren toen hij voor moest komen.

Eerder dit jaar had hij de auto van zijn moeder geleend om een eindje met zijn vriendin te kunnen rijden. Dat liep verkeerd af, want de jongen had nog geen rijbewijs en de politie betrapte hem bij een controle. De auto werd in beslag genomen. De moeder gaf hem op zijn donder en hij mocht als straf een tijdlang niet naar buiten. Dat vond Justitie een passende straf. De boete van 250 gulden bleef staan, maar die hoeft hij pas te betalen als hij binnen twee jaar weer de fout ingaat en de auto van zijn moeder meeneemt.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures