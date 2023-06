Rechtbank behandelt de moordzaak van rapper Boechi op 30 juni

WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft een voorlopige zitting gepland op 30 juni voor de moordzaak van rapper Boechi, ook bekend onder de naam ‘Hummer’. Op deze dag zal de datum voor de volledige behandeling van de zaak later worden vastgesteld. Tot nu toe zijn er twee verdachten in hechtenis genomen.

Op 7 april werd de man Churendi C. in Nederland gearresteerd als hoofdverdachte in de moordzaak. Op 26 april arresteerden de autoriteiten op Curaçao een tweede arrestatie in deze zaak. Het betreft de man Chris Z. uit Seru Fortuna, geboren in 1999, die ook verdacht wordt in deze zaak en familie zou zijn van de rapper. Hij werd gearresteerd in een huis aan de Mexicoweg.

Moord

Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december vorig jaar op de Rooseveltweg doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens. De moord vond plaats na een optreden in Santa Maria.

De 24-jarige Z. zou de kogels hebben afgevuurd. De tweede verdachte, Churendy C. was volgens de politie de bestuurder van de auto, waarmee Chris Z. ontkwam.