Sint Maarten Rechtbank Sint-Maarten: Pro-Palestina demonstratie mocht niet verboden worden Dick Drayer 29-11-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De rechtbank op Sint-Maarten heeft het recht op vrije meningsuiting en vreedzame demonstraties bevestigd in een zaak die was aangespannen tegen het ministerie van Justitie. Twee burgers hadden de rechtszaak aangespannen nadat hun geplande demonstratie, de “March of Love and Solidarity with Palestine,” in november 2023 door de overheid was verboden.

De demonstratie, georganiseerd door de beweging SXM in Solidarity with Palestine, werd verboden vanwege zorgen over mogelijke verstoringen van de openbare orde. De minister van Justitie verwees naar berichten op sociale media die oproepen tot geweld zouden bevatten, zoals het verbranden van vlaggen. De rechtbank oordeelde echter dat deze zorgen onvoldoende waren onderbouwd en dat de organisatoren juist duidelijke garanties hadden gegeven dat de demonstratie vreedzaam zou verlopen.

Vrijheid van meningsuiting onder druk

In haar uitspraak benadrukte de rechtbank dat de grondrechten van burgers zwaarder wegen dan niet-gefundeerde zorgen van de overheid. De rechters noemden het onacceptabel dat de minister tijdens de zitting afwezig was en geen bewijs leverde om het verbod te rechtvaardigen. De organisatoren hadden van tevoren een veiligheidsplan opgesteld en nauw samengewerkt met de politie om de openbare orde te waarborgen.

Het verbod werd vernietigd en de overheid werd opgedragen om haar beleid aan te passen aan internationale mensenrechtennormen en de grondwet van Sint-Maarten. Daarnaast moet het ministerie de proceskosten van 1.550 gulden vergoeden.

Belangrijke uitspraak voor burgerrechten

Volgens Jelle Klaas, advocaat van de Public Interest Litigation Project (PILP), is deze uitspraak een overwinning voor iedereen die waarde hecht aan het recht op vreedzaam protest. “Demonstreren is een recht, geen voorrecht,” aldus Klaas. Hij roept de regering van Sint-Maarten op om haar aanpak van demonstraties te hervormen en ambtenaren beter te scholen in burgerrechten.

De rechtbank benadrukte dat burgers alleen een melding hoeven te maken van geplande demonstraties en geen voorafgaande vergunning meer nodig hebben.

