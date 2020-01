Rechter: Bank onder toezicht hoeft niet te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen

Willemstad – Een opvallend vonnis in kort geding van overheidsaccountant SOAB tegen de Girobank. Volgens de rechter hoeft een bank die onder curatele staat van de Centrale Bank niet aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Deze bepaling was bij geen van de rekeninghouders in 2013 bekend, toen de Girobank onder verscherpt toezicht kwam. ‘Business as usual’ is altijd gecommuniceerd door zowel de Girobank als de Centrale Bank. Overheidsaccountant SOAB wil beschikking hebben over zijn geld om de salarissen uit te kunnen betalen.