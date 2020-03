222 Gedeeld

Willemstad – De rechter in Nederland heeft bepaald dat een Curaçaos’ minderjarig meisje met de sikkelcelziekte geopereerd moet worden. Haar milt moet eruit. De Curaçaose ouders gaven daar geen toestemming voor, waarop de Gezinsvoogdij naar de rechter stapte.

De ouders zijn Jehova’s getuigen en willen niet dat hun dochter een bloedtransfusie krijgt. Die is volgens de chirurgen nodig om de operatie te overleven. De rechter is het daarmee eens omdat er geen tijd te verliezen is.