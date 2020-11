Rechter: Curaçao moet onderzoek doen als Venezolaan vreest voor veiligheid bij terugkeer

4 Gedeeld

Willemstad – De autoriteiten zijn verplicht om uit te zoeken of iemand terecht een beroep doet op politiek asiel. Dat oordeelt de rechter in een zaak aangespannen door een Venezolaanse vluchteling.

Tot nu toe worden Venezolanen uitgezet als ze niet direct bij hun aanhouding een beroep doen op artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Doen ze dat later, dan heeft de Curaçaose regering daar geen boodschap meer aan. Dat is volgens de rechter in strijd met de mensenrechten.

