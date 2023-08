Rechter Curaçao tikt eigen minister Hato stevig op de vingers vanwege onrechtmatige detentie Venezolaanse vluchtelingen

WILLEMSTAD – De rechter in Willemstad heeft in vier zaken uitspraken gedaan die een streep zitten door het detentiebeleid van minister Shalten Hato van Justitie.

De detentie van dertien vreemdelingen na 24 mei van dit jaar is volgens het Gerecht in Eerste aanleg onrechtmatig. De minister van Justitie heeft verzuimd om tijdig te beoordelen of er nog zicht was om deze vreemdelingen te verwijderen.

Dit had volgens eigen beleid zes maanden na het ingaan van de inbewaringstelling van de vreemdelingen moeten plaatsvinden, maar dat gebeurde niet. De invrijheidsstelling waar vreemdelingen dan vervolgens recht op hebben, gebeurde echter ook niet, waarvoor de minister nu op zijn vingers wordt getikt.

De gerechtelijke uitspraken hebben tot gevolg dat de nog vijf gedetineerde Venezolaanse vreemdelingen per direct in vrijheid moesten gesteld. Dit betrof vier mannen en een vrouw, die tussen de acht en elf maanden in het detentiecentrum gevangen zaten, terwijl ze naar Curaçao waren gevlucht op zoek naar bescherming.

Dat de overige vreemdelingen hun beschermingsverzoeken op grond van artikel 3 EVRM al hadden ingetrokken en gedeporteerd waren, doet niets af aan deze rechterlijke uitspraken.

Rechten

Het Gerecht in eerste aanleg benadrukt dat het waarborgen van de rechten en procedures van vreemdelingen van groot belang is, en dat zorgvuldige evaluaties en besluitvorming essentieel zijn om hun rechten te beschermen.

Human Rights Defense Curaçao die de Venezolanen juridisch en maatschappelijk ondersteunt, onderstreept dit en pleit al jaren voor een zorgvuldigere procedure waarbij de mensenrechten van eenieder worden gerespecteerd.