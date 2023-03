Rechter draagt overheid en partij voor schoon water op om met elkaar te praten

WILLEMSTAD – Rechter Kimberly Lasten heeft de Curaçaose overheid en de stichting Hende-i-Ambiente HiMA opgedragen om samen te praten toegang tot schoon water voor alle families op Curaçao.

HiMA had het land Curaçao voor de rechter gesleept, omdat zij vindt dat de overheid in gebreke blijft en niet iedere inwoner op het eiland toegang tot schoon water garandeert.

Yvonne Wolthuis-Olf van de stichting is blij met het besluit van de rechter. Al eerder heeft zij om overleg gevraagd met de overheid, maar die reageerde tot nu toe niet.

“Ik heb bijna twee jaar geleden contact opgenomen met de minister van SOAW via de de voorzitter van het parlement, die me vertelde dat zij de brief naar het ministerie had gestuurd. Maar ik heb nooit iets van SOAW gehoord.”

Om die reden is Wolthuis-Olf naar de rechter gestapt in haar strijd voor toegang tot schoon water voor alle mensen op Curaçao.

Volgens de organisatie hebben nu meer dan 4000 mensen op Curaçao al langere of kortere tijd geen toegang tot schoon water. “We dringen er bij de regering op aan om met een plan te komen. In dat plan moet worden uitgelegd hoe zij ervoor zorgen dat er in de toekomst geen kinderen of volwassenen meer zijn op Curaçao zonder schoon water.”

Eind november vorig jaar lanceerde minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn een link genaamd awa.soaw.info voor mensen die geen water hebben en weer willen worden aangesloten op het waterleidingnetwerk van Aqualectra.

Op de vergadering van vanmorgen werd het ministerie vertegenwoordigd door drie personen. HiMA werd gesteund door verschillende mensen, waaronder politieagent Glendon Aniceta, die veel contact heeft met mensen die geen water hebben. Hij heeft ook veel processen-verbaal opgesteld over de situatie van mensen zonder water, die HiMA heeft overhandigd aan de rechtbank.

De rechter ziet beide partijen terug op 5 juni om 9 uur. Partijen moeten dan laten zien wat zij hebbengedaan om tot een vergelijkt te komen.