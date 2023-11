Rechter fluit Pen Resort terug: bouwvergunning vernietigd wegens te hoge bouw

WILLEMSTAD – De rechter heeft gisteren geoordeeld dat de bouwvergunning van het in aanbouw zijnde Pen Resort aan de Penstraat in Pietermaai moet worden vernietigd, omdat het complex acht meter hoger is dan toegestaan. De bouw komt daarmee voorlopig stil te liggen.┬áHet Pen Resort bestaat uit 300 hotelkamers, zes restaurants, een spa, balzaal, strand, zwembad en golfbrekers.

De rechtszaak werd aangespannen door de omwonenden tegen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, met Pen Resort als derde belanghebbende.

De rechter oordeelde dat het ministerie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een overschrijding van de maximaal toegestane bouwhoogte van acht meter noodzakelijk was voor het project.

Het ministerie heeft nu vier maanden de tijd om opnieuw een beslissing te nemen over de bouwvergunning, met inachtneming van de rechterlijke uitspraak. Het ministerie moet nu opnieuw aantonen dat de extra bouwhoogte noodzakelijk is voor de economische haalbaarheid van het project en dat er voldoende rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden.