Rechter: Medisch specialisten CMC niet zelfstandig verder Dick Drayer 21-11-2024

WILLEMSTAD – De rechter heeft bepaald dat zes medisch specialisten van het Curaçao Medical Center (CMC) niet het recht hebben om hun dienstverband op te zeggen en zelfstandig als vrije medici verder te gaan. De artsen wilden zich vestigen als zelfstandig gevestigde specialisten op Curaçao en tegelijkertijd patiënten behandelen die zijn verzekerd via de basisverzekering ziektekosten (BVZ) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De rechter wees deze eis resoluut af en stelde dat de medisch specialisten geen recht hebben op een status als vrijgevestigde met behoud van betaling door de SVB.

Het Land voerde tijdens de rechtszaak aan dat de financiering van de medische zorg op Curaçao een publieke aangelegenheid is. De zorgkosten worden betaald met belastinggeld en premies, en de keuzes binnen de gezondheidszorg zijn daarom gericht op het maatschappelijk belang. Sinds 2012 is de beleidslijn dat alle nieuwe medisch specialisten in loondienst moeten werken, zodat de kosten beheersbaar blijven. Het Gerecht oordeelde dat deze aanpak, inclusief de vastgelegde salarissen binnen de wet Normering Topinkomens Curaçao (LNT), juridisch gerechtvaardigd is.

De medisch specialisten, die allemaal in loondienst bij het CMC werkten, stelden dat zij meer vrijheid wilden om zelfstandig hun medische praktijk uit te voeren. Zij voerden aan dat het huidige systeem hun professionele autonomie beperkte. Maar de rechter oordeelde dat de artsen bewust voor een dienstverband bij CMC hadden gekozen, en dat zij hiermee vrijwillig akkoord gingen met de voorwaarden en beperkingen die daarmee gepaard gaan. Bovendien verklaarde de rechter dat er geen sprake was van een vrije markt, aangezien de medische zorg grotendeels wordt gefinancierd uit publieke middelen.

Ook werd betoogd dat de verplichting om in loondienst te werken consistent is met de aanpak in andere delen van het Koninkrijk, zoals Aruba en Nederland, waar een groot deel van de specialisten in loondienst werkt bij ziekenhuizen. De rechter benadrukte dat de integratie van medisch specialisten in de ziekenhuisorganisatie bijdraagt aan de stabiliteit en continuïteit van zorg.

De zes artsen hadden ook aangedrongen op de mogelijkheid om binnen CMC in coöperaties of vakgroepen te werken met vrije contracten. Maar de rechter gaf aan dat CMC gerechtigd is om dergelijke samenwerkingen te weigeren, omdat dit de grip op de zorgcontinuïteit en de bijbehorende kosten zou verminderen.

Volgens de advocaat van het Land, Bertie Braam, bevestigt deze uitspraak dat de medisch specialisten zich moeten houden aan de vastgelegde regels. “De specialisten hebben geprobeerd om te achterhalen of zij hun positie konden aanpassen en de LNT konden omzeilen, maar het antwoord is duidelijk: dat is niet mogelijk.”

De uitspraak van de rechter betekent dat de medisch specialisten bij CMC alleen kunnen blijven werken onder de voorwaarden van hun huidige dienstverband, of ervoor kunnen kiezen om elders buiten Curaçao aan de slag te gaan. De zorg voor patiënten verzekerd bij de SVB blijft op deze manier onder controle van het bestaande overheidsbeleid.

52