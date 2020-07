Rechter: minder subsidie logisch door coronacrisis

7 Gedeeld

Willemstad – Instantie die nu nog subsidie ontvangen moeten rekening houden met minder geld in het komende jaar. Dat valt op te maken uit het vonnis van de rechter in de zaak van Birgen di Rosario.

Die had de rechter gevraagd in te grijpen nu de overheid kort op de subsidie van de ouderenzorg. De rechter is het eens met de overheid dat instellingen door de coronacrisis geraakt worden door minder subsidie van de overheid.

