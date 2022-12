Rechter ziet geen juridische grond in verbod slavernij-excuses op 19 december

DEN HAAG – De weg is vrij voor het Nederlandse kabinet om maandag 19 december excuses te maken voor het slavernijverleden. Een verzoek van zes Surinaamse stichtingen op een verbod is afgewezen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag zojuist beslist in een kort geding.

De zes Surinaamse stichtingen eisten vandaag bij de rechter een verbod. De organisaties willen dat de excuses op 1 juli 2023 worden gemaakt, de dag dat Nederland 160 jaar geleden formeel de slavernij afschafte.

Het gaat om zes stichtingen uit de Amsterdamse Bijlmer: Eer en Herstel, Wi Kon Na Wen, Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit, Wi Sten en Keti-Koti, en de lokale multiculturele zender Mart. Ze voelen zich ‘vernederd’ omdat de datum zonder overleg is bepaald.

Het kabinet Rutte komt op 19 december om 15.00 uur in het Nationaal Archief in Den Haag met een reactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

De toespraak van premier Mark Rutte wordt tegelijk live uitgezonden bij plechtigheden in Suriname, Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius, in aanwezigheid van een Nederlandse minister of staatssecretaris.