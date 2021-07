Rechters: politieagenten op Curaçao moeten niet naar nachtclubs gaan

Aanhouding van La Tasca eigenaar | Foto’s: Èxtra

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft afgelopen week in een vonnis over een uitbuitingszaak gesteld dat politieagenten niets te zoeken hebben in nachtclubs waar trago-meisjes werken. Vier verdachten, waaronder één politieambtenaar werden in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vier jaar omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel door trago-meisjes uit te buiten.

De betreffende politieambtenaar was medeplichtig aan mensenhandel, door de uitbuiting en mensenhandel mogelijk te maken en daarbij behulpzaam te zijn. Hij kwam gekleed in zijn politie-uniform veelvuldig in de nachtclub La Tasca en had uitgebreide contacten met de eigenaren en een van de trago-meisjes. Van hem mocht volgens het Hof op grond van zijn ambtsinstructie worden verwacht dat hij zou optreden tegen de uitbuitingssituatie in de nachtclub. Maar dat heeft hij niet gedaan.

Seksuele uitbuiting

De politieman en drie andere verdachten zijn in 2019 al veroordeeld voor mensenhandel in de vorm van uitbuiting. dat gebeurde door trago-meisjes voor een te laag loon en onder slechte omstandigheden te werk te stellen. Het Hof in hoger beroep heeft dit oordeel in stand gelaten.

De rechters in hoger beroep oordeelden dat de verdachten zich ook schuldig hebben gemaakt aan seksuele uitbuiting van deze trago-meisjes. Deze uitbuiting bestond eruit dat zij hebben bewerkstelligd dat de trago-meisjes zich beschikbaar stelden voor seksuele werkzaamheden met klanten van La Tasca in Hotel Carlos, waarbij de verdachten een deel van de opbrengst van deze werkzaamheden ontvingen.

Venezuela

De verdachten hebben misbruik gemaakt van de slechte situatie in Venezuela, waar de trago-meisjes vandaan kwamen, om over de rug van deze meisjes flink geld te verdienen.

De twee eigenaren van nachtclub La Tasca, hebben zich daarnaast schuldig gemaakt aan mensensmokkel en tewerkstelling van illegalen. Het Hof heeft aan hen beiden een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. Daarbij heeft voor het Hof een rol gespeeld dat deze verdachten reeds eerder voor soortgelijke strafbare feiten zijn veroordeeld. Tijdens de behandeling van het hoger beroep ter terechtzitting is het Hof niet gebleken dat de verdachten van deze eerdere veroordeling hebben geleerd.

Een vrouwelijke verdachte heeft zich daarnaast ook schuldig gemaakt aan mensensmokkel. Het Hof heeft aan haar een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, opgelegd.

Andere agenten

De politieambtenaar verdedigde zich in hoger beroep door te stellen dat ook andere politieambtenaren regelmatig in La Tasca kwamen. Dat doet echter niet af aan de strafwaardigheid van het handelen van deze agent, aldus het oordeel van het Hof.

De drie rechters hebben verder overwogen dat het openbaar ministerie zich in reactie hierop terecht op het standpunt heeft gesteld dat het zeer onwenselijk is dat politieambtenaren gelegenheden bezoeken waarbij sprake is van trago-werkzaamheden door dames met een vermoedelijk illegale status, waarbij een groot risico bestaat dat die dames worden uitgebuit.

Naast de celstraf van twaalf maanden, heeft het Hof aan de agent als bijkomende straf opgelegd de ontzetting uit het recht om het ambt van politieambtenaar te bekleden voor een periode van vier jaar. De verdachte heeft er door zijn handelen blijk van gegeven de verantwoordelijkheid die hoort bij het vervullen van het ambt van politieambtenaar, niet te kunnen dragen.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben veertien dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.