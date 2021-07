Reconstructie van dodelijk ongeval in 2019

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Gisteravond heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een reconstructie uitgevoerd van een dodelijk ongeval uit 2019. Op 10 maart van dat jaar kwam de 56-jarige Jaqueline Maria Pieternella om het leven op de Kaminda George Willems, ter hoogte van het Curaçao Festival Center.

De auto waarin zij meereed, had een overstekende stier geschept. Die kwam door de klap op de motorkap terecht, gleed door de voorruit en perforeerde het slachtoffer met zijn hoorns. Tot op de dag van vandaag is veel niet duidelijk. De reconstructie van gisteren moet daarin verandering brengen. In 2019 kwamen 17 mensen om in het verkeer.

