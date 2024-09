Politie en Justitie Reconstructie vier verdachte agenten bij dodelijke achtervolging na overval Dick Drayer 19-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie liet gisteren een reconstructie uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het incident, waarbij vier politieagenten van een Speciale Eenheid verdacht worden van een dodelijke schietpartij na een achtervolging na een overval in 2021.

Het incident begon met een gewapende overval in een minimarkt aan de Dr. Maalweg. Na een achtervolging op de Montañaweg openden de agenten het vuur op het voertuig van de verdachten.

Eén van de inzittenden, Z. Nicasia, kwam hierbij om het leven. De agenten claimen dat Nicasia een vuurwapen op hen richtte, waarna ze genoodzaakt waren te schieten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier agenten aangeklaagd: S.S. (39), H.H. (35), Y.B. en D.E. (53), die als teamleider van de Unit Speciale Taken wordt beschuldigd van het vervalsen van bewijsmateriaal.

Volgens het OM wordt D.E. ervan beschuldigd documenten te hebben gemanipuleerd om de waarheid te verbergen en de acties van de betrokken agenten te rechtvaardigen.

Reconstructie

De reconstructie vond plaats op de locatie waar het incident plaatsvond, de Duvert Boy Nicolinaweg. De agenten, hun advocaten en de rechter waren hierbij aanwezig om de gebeurtenissen te analyseren. Het OM benadrukt dat de agenten met hun acties hebben geprobeerd de waarheid te verdoezelen door valse verklaringen op te stellen, wat hun verdediging van zelfverdediging ondermijnt.

Het OM beschuldigt de agenten er ook van geprobeerd te hebben het leven van andere verdachten in het voertuig in gevaar te brengen door meerdere schoten af te vuren.

De reconstructie is een cruciale stap in het onderzoek. Morgen, tijdens de zitting in de middag, behandelt rechtbank verdere stappen in de zaak. Het OM blijft vasthouden aan de aanklacht van opzettelijke doodslag en poging tot moord, en verwacht dat de rechtsgang duidelijkheid zal bieden over de verantwoordelijkheid van de agenten.

