Record aantal cruisepassagiers op Sint Maarten

PHILIPSBURG – Sint Maarten verwelkomde afgelopen dinsdag ruim 30 duizend cruisepassagiers en bemanningsleden op het eiland: een record voor het cruiseseizoen 2022-2023. Er waren zes cruiseschepen nodig om deze mensen naar Sint Maarten te brengen.

De schepen in de haven waren de Anthem of the Seas, Arvia, Celebrity Constellation, Grandeur of the Seas, MSC Seaside en Symphony of the Seas, met 21.723 passagiers en 8.626 bemanningsleden.

Sint Maarten verwelkomde nog een nieuw schip voor het seizoen, namelijk Arvia, het tweede Excel-klasse schip van P&O Cruises dat op 17 januari voor het eerst werd gedoopt.

Het nieuwe cruiseschip heeft een capaciteit van 5.200 passagiers en 1800 bemanningsleden, heeft 16 dekken en heeft een tonnage van 184.700.