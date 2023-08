Record van bijna 51 duizend toeristen op Curaçao in juli

Geschatte leestijd: 3 minuten

WILLEMSTAD – Juli 2023 was een buitengewone maand voor de Curaçaose toerisme-industrie, met bijna 51 duizend verblijvende toeristen, een groei van zes procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meld toerisme organisatie CTB.

Deze prestatie markeert volgens CTB het beste resultaat van dit jaar tot nu toe en brengt Curaçao op weg naar een historische mijlpaal van ruim een half miljoen verblijvende toeristen aan het einde van het jaar.

Het is ook voor het eerst dat het aantal verblijvende toeristen als in juli de 300 duizend overschrijdt. De teller staat nu op 323.808, een groei van zeventien procent ten opzichte van de 275.799 toeristen die vorig jaar gedurende dezelfde periode naar Curaçao kwamen.

Nederland

Het goede resultaat compenseert de daling van de Nederlandse markt. Vorig jaar ontving Curaçao in juli bijna 24 duizend Nederlandse toeristen, terwijl dit jaar een totaal van nog net geen twintigduizend toeristen uit Nederland arriveerde, een daling van achttien procent.

De prestatie in de Europese regio daalde in zijn geheel met zeventien procent. Het aantal bezoekers uit Noord-Amerika steeg daarentegen met 33 procent. In totaal werden veertienduizend toeristen uit Noord-Amerika ontvangen, waarvan ruim twaalfduizend uit de Verenigde Staten.

Er was ook een aanzienlijke groei van het aantal bezoekers uit Zuid-Amerika, waarbij CTB een groei van 51 procent rapporteert. In absolute aantallen ontving Curaçao 9.200 toeristen in juli uit Zuid-Amerika. De Caribische regio toonde ook een groei, met een stijging van 23 procent vergeleken met vorig jaar. In totaal kwamen net iets meer dan vierduizend toeristen van naburige eilanden.

Top vijf

Gezamenlijk vertegenwoordigden de top vijf landen in juli maar liefst 77 procent van het aantal verblijvende toeristen. Ondanks de lagere Nederlandse aantallen, blijft Nederland marktleider met het hoogste aantal toeristen.

Hoewel er minder Nederlandse toeristen waren vergeleken met juli 2022, meldt CTB dat het aantal Nederlandse bezoekers hoger ligt dan in juli 2019, toen ruim zestienduizend Nederlandse toeristen naar Curaçao kwamen.

De Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Colombia vertoonden sterke groei in juli. Deze stijging in bezoekersaantallen is te danken aan de strategische groei in de capaciteit van vluchten van belangrijke internationale bestemmingen, samen met partners in verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Het afgelopen jaar boden JetBlue en Air Canada respectievelijk drie en één vlucht per week aan tijdens dezelfde periode. Daarnaast heeft de zeer verwachte inaugurele vlucht van Azul Airlines vanuit Belo Horizonte nieuwe mogelijkheden geopend en de connectiviteit met Brazilië versterkt. Dit was de eerste keer dat Brazilië de 2000-toeristenmijlpaal in één maand heeft bereikt, met bijna drieduizend Braziliaanse toeristen.

Gebaseerd op immigratiegegevens, bleven toeristen gemiddeld 9,5 nachten op Curaçao. Van alle toeristen verbleef 61 procent in een resort hotel. Veel van de reizigers die in juli Curaçao bezochten waren tussen de 25 en 44 jaar oud (32 procent), terwijl dertig procent tussen de 45 en 64 jaar oud was.