Nieuws uit Nederland Recordaantal Nederlanders in het buitenland stemt voor Europees Parlement Redactie 2024-03-07 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni kunnen ruim 95.000 Nederlanders vanuit het buitenland hun stem uitbrengen, een significant hoger aantal dan bij voorgaande verkiezingen. Onder de geregistreerde kiezers bevinden zich ook inwoners van Curaçao en Aruba, die deel uitmaken van de top vijf van landen met de meeste kiezers buiten Nederland.

In vergelijking met de Europese verkiezingen van 2019, toen ruim 63.000 Nederlanders in het buitenland stemgerechtigd waren, en die van 2014 met zo’n 21.000, is dit een aanzienlijke toename. Vooral de Verenigde Staten springen eruit met meer dan 6.000 Nederlandse stemgerechtigden, gevolgd door Australië en Canada. Curaçao en Aruba completeren de top vijf, waarbij de exacte aantallen nog niet definitief zijn; kiezers kunnen zich nog tot en met 25 april registreren.

De stijging van het aantal stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland voor de Europese verkiezingen contrasteert met de bijna 108.000 kiesgerechtigden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november. De lichte daling is deels te verklaren doordat Nederlanders die in een ander EU-land wonen, in hun woonland kunnen stemmen en dus niet voor de Nederlandse delegatie.

De registratie en verwerking van de stemmen vanuit het buitenland worden gecoördineerd door de gemeente Den Haag. Naast de briefstemmogelijkheid in Nederland zelf, zijn er ook briefstembureaus op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten om de democratische betrokkenheid van Nederlanders over de hele wereld te faciliteren.