Recordaantal partijen in Arubaanse verkiezing

ORANJESTAD – Aruba gaat vandaag naar de stembus. Een recordaantal van twaalf politieke partijen doet mee om 21 zetels. Drie partijen zijn nieuw. De laatste verkiezingen op Aruba waren in november 2017.

Zowel de MEP als de AVP zijn het erover eens dat Aruba nog steeds afhankelijk is van de financiële steun vanuit Nederland. Maar Mike Eman van de oppositiepartij AVP wil heronderhandelen over het pakket aan maatregelen die Nederland heeft opgelegd in ruil voor begrotingssteun.

De stembussen zijn om 08.00 uur opengegaan en sluiten vanavond om 19.00 uur. De uitslag wordt in de loop van de avond voor middernacht verwacht.

