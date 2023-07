Recordaantal toeristen bezoekt Curaçao in eerste halfjaar 2023

WILLEMSTAD – Het eerste half jaar van 2023 heeft Curaçao een recordaantal van bijna 275.000 verblijfstoeristen verwelkomt, een stijging van twintig procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Curaçao Tourist Board CTB.

De toeristische organisatie verwacht dit jaar het gestelde doel van 525.000 toeristen te halen, en schrijft daarmee mogelijk geschiedenis door voor het eerst de grens van een half miljoen verblijfstoeristen te overschrijden.

De resultaten van de eerste zes maanden laten een duidelijke positieve trend zien in het verblijfstoerisme. Elke maand werd de target overschreden, schrijft de CTB. Alleen al in juni arriveerden bijna 45.000 verblijfstoeristen op het eiland, een stijging van achttien procent ten opzichte van juni vorig jaar.

Maar er is een afname in het aantal toeristen uit Europa, voornamelijk Nederland, met een daling van zeven procent. Er kwamen ruim 13.000 bezoekers. Dit wordt toegeschreven aan de verminderde stoelcapaciteit op vluchten tussen Schiphol en Hato. Ondanks de daling zijn de cijfers vergelijkbaar met juni 2019.

De daling wordt gecompenseerd door een aanzienlijke stijging van toeristen uit andere regio’s. Uit Noord-Amerika kwamen bijna 15.000 toeristen, een toename van 45 procent, waarvan iets meer dan 13.000 uit de Verenigde Staten. Ook de Zuid-Amerikaanse en Caribische markt deden het goed, met een groei van respectievelijk 41 procent en 45 procent.

Een van de belangrijkste redenen voor de stijging van het aantal toeristen uit de VS is de verhoogde promotie van het eiland in de VS door de private en publieke sector, evenals een verhoogd aantal vluchten van JetBlue naar Curaçao, zegt CTB.

De meeste bezoekers, 61 procent, verblijven in resorthotels en brengen gemiddeld 7,9 nachten door op het eiland. Het merendeel van de toeristen is tussen de 25 en 44 jaar oud (40 procent) of tussen de 45 en 64 jaar oud (32 procent).