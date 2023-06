Recordaantal toeristen in mei op Curaçao 

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB meldt een historisch hoog aantal van ruim 43.000 overnachtende bezoekers voor de maand mei. Dit is een stijging van 22 procent vergeleken met mei 2022, toen Curaçao bijna 36.000 toeristen verwelkomde.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Curaçao minimaal 43.000 overnachtingen verwelkomt in de maand mei. Het vorige record voor de maand mei was in 2019, toen de CTB ruim 36.000 overnachtingen registreerde.

Hoewel het normaal is dat het aantal bezoekers in mei afneemt in vergelijking met april vanwege het seizoen, overtrof het aantal van meer dan 43.000 bezoekers de verwachtingen en toont het de grote vraag naar reizen naar Curaçao, denkt CTB. Onderstaande tabel laat zien hoe 2023 het doet in vergelijking met vorig jaar, en toont de positieve resultaten van de afgelopen vijf maanden.

Het toerisme vanuit de Noord-Amerikaanse regio is in mei verdubbeld, met een stijging van 138%, wat een veelbelovende trend laat zien voor aanhoudende groei vanuit deze regio. In totaal werden er ruim 12.000 Noord-Amerikaanse bezoekers geregistreerd. Er is ook een aanzienlijke stijging in het aantal bezoekers vanuit Zuid-Amerika, met een groei van 51 procent gemeld door de CTB. De Caribische regio laat ook groei zien, met 30 procent meer bezoekers dan vorig jaar.

Hoewel Europa de enige regio is waar het aantal bezoekers afnam (-14 procent), blijft het met 43 procent van alle bezoekers die vanuit Europa naar Curaçao reizen, het grootste aandeel hebben.

Ondanks het feit dat er in mei 2023 minder Nederlandse bezoekers waren, meldt CTB dat het aantal aankomsten uit Nederland vergelijkbaar is met mei 2019, toen Curaçao bijna 16.000 Nederlandse bezoekers registreerde. Uit de VS hebben we 138% meer bezoekers geregistreerd, mede dankzij de sterke samenwerking tussen de publieke en private sector bij het promoten van Curaçao in de Verenigde Staten van Amerika.

Gegevens verzameld uit de immigratiekaarten laten zien dat bezoekers gemiddeld acht nachten in Curaçao doorbrachten. Zestig procent van alle bezoekers verbleef in resort-hotels. Veel van de bezoekers die in mei reisden zijn tussen de 25 en 44 jaar oud (37 procent) en tussen de 45 en 64 jaar oud (30 procent).

In mei waren er 15 cruiseschepen die Curaçao aandeden en er waren ruim 40.000 cruisepassagiers. Vorig jaar, in mei, meldde de Curaçao Ports Authority acht cruiseschepen met iets meer dan 28.000 cruisepassagiers.