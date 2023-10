Recordbezetting Curaçaose hotels: driekwart van de kamers is bezet

WILLEMSTAD – In september van dit jaar hebben de hotels op Curaçao een gemiddelde kamerbezetting van bijna 76 procent gerealiseerd. Een stijging van bijna acht procent ten opzichte van de 68 procent die in september 2022 werd behaald. Dit blijkt uit gegevens van CHATA, de branchevereniging van hotels op Curaçao.

Tijdens dezelfde maand behaalden de hotels een gemiddelde kamerprijs van bijna 210 US-dollar, wat bijna tien procent hoger is dan in september 2022. De gemiddelde omzet per beschikbare kamer bedroeg bijna 160 dollar, wat een stijging van 22 procent betekent ten opzichte van september 2022.

De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef van vijftien hotels met in totaal ruim 2.500 kamers in september 2023, wat overeenkomt met 54 procent van alle hotelkamers op Curaçao.

Ter vergelijking meldt CHATA dat de gemiddelde kamerbezetting voor alle hotels in het Caribisch gebied in september ruim boven de vijftig procent bedroeg, met een totale gemiddelde kamerprijs van ongeveer 225 US Dollar en een omzet van 115 dollar. Curaçaose hotelkamers zijn goedkoper en leveren meer op dat hotels in de Caribische regio.

CTB

Volgens het Curaçao Toeristenbureau CTB ontving Curaçao in september 46.000 bezoekers die twee of meer dagen bleven, wat bijna 25 procent meer is dan de 37.000 stopover-bezoekers die in september 2022 werden ontvangen.

Deze toeristen genereerden ruim 391.000 bezoekersnachten in september, een stijging van bijna zestien procent in vergelijking met de 338.000 nachten in september 2022.

De gemiddelde verblijfsduur van deze stopover-bezoekers daalde van ruim meer dan negen nachten in september 2022 naar bijna negen nachten in september van dit jaar.