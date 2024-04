Toerisme Recordbezetting Curaçaose hotels in maart Redactie 24-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bijna acht op de tien hotelkamers in Curaçao was afgelopen maand maart bezet, een record. Vorig jaar maart was dat nog zeven op de tien. Met deze toename groeide ook de opbrengst per beschikbare kamer met ruim een kwart. De substantiële toename in bezoekersaantallen naar Curaçao en extra luchtvaartdiensten benadrukken Curaçao’s groeiende aantrekkingskracht als toeristische bestemming, aldus CHATA, de vertegenwoordiger van de hotelsector op het eiland.

De stijging gaat gepaard met de toevoeging van 230 nieuwe hotelkamers, waarmee het aanbod van beschikbare kamers zo’n acht procent is gestegen in maart. De gemiddelde dagelijkse kamerprijs was iets meer dan $270, ruim dertien procent meer dan vorig jaar, en de opbrengst per beschikbare kamer bedreg ruim $210, 26 procent hoger dan in maart 2023.

Het Curaçao Toeristen Bureau (CTB) rapporteerde dat het eiland in dezelfde maand bijna 64 duizend verblijfstoeristen, een stijging van bijna veertig procent vergeleken met het jaar ervoor. Deze groei werd versterkt door nieuwe vliegverbindingen, waaronder een toegenomen aantal vluchten vanuit Amsterdam, die een stijging van bijna twintig procent in Nederlandse bezoekers tot gevolg had. Ook zag het eiland significante toenames in bezoekers uit de Verenigde Staten en Brazilië, dankzij verbeterde luchtvaartverbindingen.

Curaçao zet zich scherp op de kaart als een vooraanstaande toeristische bestemming. Met een gestage toename in bezoekersaantallen en een verbeterde toeristische infrastructuur, kijkt het eiland uit naar een voortzetting van deze positieve trend. De resultaten van maart 2024 onderstrepen niet alleen de veerkracht van de toeristensector op het eiland, maar ook de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen om Curaçao als topbestemming te promoten.