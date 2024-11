Algemeen Rectificatie Curaçao Ports Authority NV Dick Drayer 25-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een eerder gepubliceerd artikel door Curacao.nu is vermeld dat veel overheidsdeelnemingen, waaronder HNO Vastgoed en Beheer NV, Selikor NV en Curaçao Ports Authority NV, geen actuele financiële rapportages leveren. Dit gebrek aan transparantie zou de financiële risico’s voor het Land vergroten en een goed beheer van publieke middelen bemoeilijken. Deze conclusie was gebaseerd op een bredere interpretatie van de cijfers uit Financiële Management Rapportage (FMR) van september 2024, uitgebracht door het ministerie van Financiën.

Maar deze informatie over Curaçao Ports Authority NV (CPA) blijkt niet correct. De laatste jaarrekening van CPA betreft het jaar 2023 en is tijdig en volgens de gestelde wettelijke eisen ingediend. Curacao.nu betreurt de onjuiste melding en biedt haar excuses aan aan Curaçao Ports Authority NV en haar betrokkenen. Wij erkennen het belang van correcte en feitelijke berichtgeving, zeker over overheidsentiteiten die een belangrijke rol spelen in de economie van Curaçao.

Wat meldt de rapportage van het ministerie van Financiën wel over CPA?

CPA wordt expliciet vermeld in de staat van deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen, waarbij de financiële positie wordt gepresenteerd aan de hand van diverse indicatoren, zoals de intrinsieke waarde van CPA als een indicator van hoeveel publiek geld gemoeid is met het belang van de overheid in de deelneming. Dit betreft de laatste bekende intrinsieke waarde zoals ontvangen op basis van de jaarrekening van 2023.

In dezelfde staat worden ook de oorspronkelijke historische kostprijs (vanaf 10 oktober 2010) en de boekwaarde zoals vastgesteld in de Landsverordening Comptabiliteit 2010 vermeld. Dit geeft een beeld van de waarde van de deelneming in de balans van het Land Curaçao.

Dividendbetalingen

In de Financiële Managementrapportage wordt melding gemaakt van verschillende schulden die het Land Curaçao heeft ten aanzien van overheidsdeelnemingen. Daaruit blijkt dat het Land Curaçao een openstaande verplichting van 10,4 miljoen gulden heeft richting de havenautoriteit.

Deze schuld is ontstaan door de nog uit te keren dividendbetalingen en de kosten voor het onderhoud van bruggen. Dit bedrag bleef ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, 2023, en ook in 2022 was er een schuld van CPA van 6,4 miljoen gulden

Kapitaalverstrekking

Er is in de Financiële Managementrapportage sprake van een specifieke kapitaalinjectie die verband houdt met de activiteiten van CPA van 3,6 miljoen gulden in verband met de overname van vorderingen op CDM.

Dit betekent dat er extra kapitaal is ingebracht door het Land om de financiële positie van CPA te ondersteunen, specifiek met betrekking tot de overname van bepaalde verplichtingen van het voormalige Curaçao Drydock Company (CDM).

Conclusie

Met deze extra details wordt duidelijk dat de Financiële Managementrapportage (FMR) september 2024 CPA niet in een negatief licht plaatst wat betreft het tijdig indienen van financiële rapportages, maar eerder een beeld schetst van de lopende financiële verplichtingen en investeringen die bijdragen aan de stabiliteit en infrastructuur die de havenautoriteit beheert.

Curacao.nu blijft zich inzetten voor nauwkeurige verslaggeving en zal verdere artikelen over de financiële managementrapportage van Curaçao publiceren, waarbij specifieke secties en deelnemingen uitgebreider worden geanalyseerd.

