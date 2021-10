Rectificatie: World Agents of Light toch niet zo bright

Niet heel lang geleden schreef deze website een bericht dat minister Dorothy Pietersz-Janga via een advertentie in het Antilliaans Dagblad haar alternatieve corona-beleid aan het verdedigen was. Er stond dat zij als minister regeert voor het hele volk en dat een combinatie van vaccinatie én ‘Pro alternatieven’ nodig is om samen het coronavirus te bestrijden.

De laatste zin onderaan de advertentie verraadt echter dat de redactie van Curaçao.nu niet heeft opgelet. Daar staat namelijk dat ‘Curaçao met haar is’. Enige vorm van narcisme is bestuurders op Curaçao uiteraard niet vreemd, maar het had de redactie een aanwijzing moeten geven dat de minister wellicht niet de auteur of opdrachtgever was van de advertentie.

De conclusie dat Dorothu Pietersz Janga hier achter zat, was daarom voorbarig. Als je een bron niet kunt checken omdat een minister haar telefoon niet opneemt of weigert die op te nemen, moet je gewoon niet publiceren. Een ruiterlijk excuus aan Dorothy Pieters-Janga is dan ook op zijn plaats.

World Agents of Light

Maar wat schetst onze verbazing….Niet de minister eist rectificatie, maar een voor ons onbekende groepering doet dat. Het gaat om een onlangs opgerichte actiegroep, the World Agents of Light. Die claimt auteur te zijn van de advertentie.

De organisatie stelt:

‘Deze publicatie is onjuist aangezien de minister niets met deze advertentie te maken heeft gehad. Deze advertentie is onafhankelijk geplaatst door World Agents of Light / Agentenan Mundial di Lus – An Alliance of Poeple Safeguarding Nature and People.’ A. Luidens – vertegenwoordiger

De groep eist ogenblikkelijk een rectificatie ‘anders zal een kort geding worden aangespannen bij de rechtbank.’

Er fronzen wenkbrauwen op de redactie. Een eis tot rectificatie door minister Janga zou logischer zijn dan deze oproep van een relatief anonieme groep, die geen enkele schade kan hebben opgelopen van de fout van de redactie. Immers ze staat niet vermeld onder de advertentie.

Bovendien blijkt na enig speurwerk dat de World Agents of Light blijkt te bestaan uit kritische anti-vaccers met mogelijk religieuze banden. En laat deze minister nou net haar eigen religieuze opvattingen flink weten te verwarren met regeringsbeleid. Zou zij anderen opdracht hebben gegeven?

Navraag bij de World Agents maakt helaas niet duidelijk hoe die banden liggen. Er wordt niet ingegaan op onze vragen. Wel wordt duidelijk dat de groep een motief definieert om rectificatie te vragen:

Wij hebben het persbericht gepubliceerd met als doel meer bekendheid te geven aan ons groep World Agents of Lights. Door uw foute en onjuiste berichtgeving is ons doel voorbijgeschoten. A. Luidens – vertegenwoordiger

Ah, de Agenten van het Licht hadden als doel de pers voor hun karretje te spannen en dat is helemaal mislukt! Ik begrijp de opwinding. Wellicht een idee aan deze verlichte zielen om vooraf de advertentietarieven op te vragen. Dat voorkomt verwarring bij ons, maar vooral ook bij de lezer.

De suggestie wordt echter niet gewaardeerd en in een volgend schrijven blijkt ineens dat de zaken toch net weer anders liggen, want dit schrijft de organisatie:

Door uw toedoen dreigen wij aangeklaagd te worden door de Minister. Voor de laatste maal stellen we u in de gelegenheid om over te gaan tot rectificatie van uw onjuiste berichtgeving waarin u heeft gezegd dat de Minister zou hebben betaald voor een advertentie om haar beleid te promoten hetgeen niet klopt met de werkelijkheid omdat die advertentie door ons is geplaatst om door ons moverende redenen. A. Luidens – vertegenwoordiger

Okay! Duidelijk. Maar waarom zou de minister deze club van licht aanklagen voor iets dat Curaçao.nu fout heeft gedaan? Wij snappen het niet meer. Bij ons is het licht voor eventjes gedoofd, maar de wereldagenten mogen deze opinie van de redactie beschouwen als een rectificatie, want daar begon het mee: onze fout!