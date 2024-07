Sport Red Sox-closer Kenley Jansen mist serie vanwege gezondheidsproblemen Redactie 22-07-2024 - 2 minuten leestijd

LOS ANGELES — Boston Red Sox-closer Kenley Jansen is er niet bij tijdens de serie in Colorado vanwege gezondheidsproblemen. Opnieuw spelen hartproblemen een rol. Vanwege een onregelmatige hartslag is een elektrische cardioversie nodig, waarbij de ritmestoornis opnieuw wordt omgezet naar het normale hartritme.

De Curaçaose Jansen zei na de 9-6 nederlaag van zondag tegen de Los Angeles Dodgers dat artsen zijn hart “weer in het ritme moesten schokken” na drie eerdere trips naar Colorado. De meest recente keer was in 2022 toen Jansen bij de Atlanta Braves speelde. Het gebeurde ook in 2012 en 2018 toen hij voor de Dodgers gooide.

“Te vaak gebeurden er daar dingen met mij, zei Jansen. Het begon toen ik terugging naar Atlanta. Ik begon problemen te krijgen, en een paar weken later ging ik weer in een atriumfibrillatie. Ik probeer dat nu te vermijden”.

Jurickson Profar

De San Diego Padres kondigden onlangs hun besluit aan om Jurickson Profar opnieuw te contracteren. Profar, een bekwame infielder en outfielder, brengt een waardevolle mix van defensieve flexibiliteit en offensieve capaciteit naar het team.

De Curaçaose Profar sloot zich oorspronkelijk in 2020 aan bij de Padres en heeft sindsdien volgens kenners zijn waarde bewezen als een betrouwbare utility-speler.

De financiële voorwaarden van de deal werden niet meteen bekendgemaakt, maar de zet duidt op een wederzijdse wens om hun relatie voort te zetten, wat zowel Profars carrière als de diepte van de selectie van de Padres ten goede komt. Nu Profar weer terug is, willen de Padres voortbouwen op recente successen en hun positie als kanshebbers in de NL West verder verstevigen.

Fans van de San Diego Padres kunnen uitkijken naar de vertrouwde aanwezigheid van Jurickson Profar op het veld, klaar om in verschillende rollen bij te dragen en het team te helpen zijn doelen voor de komende seizoenen te bereiken.

