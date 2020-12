Reddingsactie met cruiseschip

3 Gedeeld

Het cruiseschip Seabourn Odyssey heeft samen met de Kustwacht een visser in nood gered. Dat gebeurde in de buurt van Colombia.

De Seabourn Odyssey kreeg daar een noodoproep via de VHF-radio van een vissersboot. De Spaanssprekende bemanning had hulp nodig omdat hun vissersboot was omgeslagen.

Het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht Caribisch Gebied, dat verantwoordelijk is voor een omvangrijk search and rescue gebied (sar-gebied) in de Caribische zee, kreeg weer een noodmelding van het cruiseschip.

Een Metal Shark team, bestaande uit kustwachters en miliciens hebben de drie mannen van het cruiseschip overgenomen. Bij aankomst op Curaçao zijn de mannen aan de lokale autoriteiten overgedragen.