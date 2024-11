Evenementen Reflectie op 2024 en toekomstvisie voor Curaçao centraal tijdens End Year Conference Dick Drayer 21-11-2024 - 2 minuten leestijd

Miguel Goede

WILLEMSTAD – Op 2 december organiseert de University of Governance de jaarlijkse End Year Conference 2024, een onlinebijeenkomst waar de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden besproken en toekomstplannen voor Curaçao worden gepresenteerd. Het evenement biedt een podium aan prominente sprekers, met als hoogtepunt de uitreiking van de Caribbean Award 5.0.

Tijdens de conferentie wordt teruggeblikt op een jaar vol uitdagingen en kansen. Het jaar 2024 markeert veertien jaar autonomie en zeventig jaar van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Toch staan er nog grote problemen centraal, zoals economische druk, een oververhitte toerismesector en aanhoudende crises in het onderwijs en de gezondheidszorg. Tegelijkertijd biedt de groei van de ICT-sector hoop voor diversificatie en modernisering van de economie.

Een van de belangrijkste sprekers tijdens de conferentie is Miguel Goede, die zijn toekomstvisie voor Curaçao 2030 zal presenteren. Verder is er een panel van experts dat zal ingaan op cruciale thema’s zoals bestuur, democratie en klimaatverandering.

Een ander belangrijk onderdeel van het evenement is de uitreiking van de Caribbean Award 5.0. Deze prijs erkent organisaties die een blijvende impact hebben op duurzaamheid, technologie en gemeenschapsontwikkeling. Genomineerden dit jaar zijn CLUB 17 met hun SDG Tracker-app, Energis Curaçao voor hun bevordering van biofuel-export, Curaçao Tech Meetups en Green Phenix, dat zich inzet voor het recyclen van plastic afval in duurzame producten.

De End Year Conference vindt plaats van 15:00 tot 17:00 uur als een online webinar, en deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich registreren via de website van de University of Governance: https://www.universityofgovernance.com/webinar.

32

- tekst gaat verder onder de advertentie -