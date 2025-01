Evenementen Regels Fuikdag: geen watertaxi’s en drankverkoop Maarten Schakel 03-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Eén van de grootste feesten van het jaar komt eraan: Fuikdag. De overheid heeft zoals elk jaar de regels voor Fuikdag gedeeld. Ook voor deze zondag, 5 januari, wijken de regels niet af van voorgaande jaren.

Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen tijdens Fuikdag

Vlotten of podia zijn niet toegestaan (DJ’s die op een boot draaien, mogen wel, red.)

De Brandweer controleert op vuur aan boord om barbecues aan te steken

Na 17 uur ’s middags is het niet meer toegestaan om muziek te draaien

Na Fuikdag is het niet toegestaan om aan te meren aan de pier van Santa Barbara (bij Sandals, red.)

Alle boten die deelnemen aan Fuikdag moeten hebben:

Geldige documenten aan boord: keuringskaart, registratiekaart, vaarvergunning en het vaarbewijs van de kapitein

Voldoende reddingsvesten conform de vergunning van de boot

Sein-attributen zoals fluit, et cetera.

De Haven en Veiligheidsinspectie en de Kustwacht zullen op al deze zaken bij deelnemende boten letten.

Watertaxi

Zoals elk jaar zijn watertaxi’s tijdens Fuikdagniet toegestaan, oftewel boten die heen en weer pendelen en mensen droppen in Fuikbaai.

Iedereen op Fuikdag moet opvarende zijn van een boot die daadwerkelijk in Fuikbaai ligt. Ook is het niet toegestaan om via het privé terrein van Santa Barbara Plantation naar Fuikbaai te lopen / rijden. Dit om chaos te voorkomen.

Buitenlandse boten

De immigratiedienst zal boten controleren die mensen uit het buitenland aan boord hebben.

Alle boten uit het buitenland moeten langs Douane en Immigratie om in te klaren.

De autoriteiten hebben beloofd ferm op te treden om de orde te bewaren tijdens de viering van Fuikdag.

Slipway

Wie zijn boot te water wil laten via de ‘slipway’ van Piscadera en de vissershaven van Caracasbaai, moet daarvoor betalen.

Betalen gaat via MCB 31968709. Daarna moet je met een betaalbewijs langs AVB (voorheen LVV). Dat kan ook op zaterdag tussen 8 en 12 uur ’s ochtends om een bewijs op te halen. Dat bewijsstuk moet je bij je hebben en kunnen tonen als je je boot of seadoo te water laat.

0