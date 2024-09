Nieuws Curaçao Regering blijft standvastig in loonkwestie Dick Drayer 18-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering wijkt geen millimeter van haar standpunt af in de discussie over de afschaffing van de 12,5 procent loonkorting. Dat maakte waarnemend premier Charles Cooper duidelijk in een persconferentie. Cooper benadrukte dat de vakbonden met koele hoofden aan de onderhandelingstafel moeten plaatsnemen om verder te praten met minister Shalten Hato van Bestuur, Planning en Openbare Dienst in het overlegorgaan GOA.

De vakbonden willen dat de 12,5 procent loonkorting met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 wordt ingetrokken. Maar de regering wil dat pas per 1 januari 2024. Cooper maakte duidelijk dat er weinig ruimte is voor verdere onderhandelingen. “De regering wijkt geen millimeter,” herhaalde hij tijdens de persconferentie, die hij samen met ministers Hato en Javier Silvania gaf.

Financiële beperkingen

Volgens Cooper is er simpelweg niet genoeg geld om alleen de ambtenaren tegemoet te komen. “Er moet rekening worden gehouden met andere dringende uitgaven,” aldus de premier.

Hij verwees hierbij onder andere naar de kosten rondom de ENNIA-zaak, die het land jaarlijks 33 miljoen gulden kost, en de financiële uitdagingen van het Curaçao Medical Center (CMC), dat een extra last van 252 miljoen gulden op de begroting legt.

De waarnemend premier gaf ook aan dat hij begrip heeft voor de redenen waarom het kabinet-Rhuggenaath de maatregel in 2020 invoerde. Hij erkende dat de wet destijds een inbreuk was op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, maar benadrukte dat de wet nu gerespecteerd moet worden.

Wettelijke beperkingen

Cooper wees op artikel 9 van de wet, waarin staat dat de arbeidsvoorwaarden zoals loonsverhogingen en lumpsumbetalingen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 bevroren zijn. “Wat de vakbonden nu vragen, is dat de regering de wet overtreedt. Dat gaan wij niet doen,” verklaarde hij resoluut.

Hij voegde eraan toe dat de vakbonden vier jaar lang geen actie hebben ondernomen om de wet aan te vechten en nu, vlak voor de afschaffing, alsnog een staking willen beginnen.

“Ze hadden actie moeten voeren voordat de wet werd ingevoerd, niet nu,” aldus Cooper. Hij verzekerde dat het kabinet-Pisas vastberaden is om de wet te handhaven, ook al is iedereen het erover eens dat de maatregel uiteindelijk moet verdwijnen.

De bonden vergaderen vandaag aan het eind van de middag.

