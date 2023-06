Regering Curaçao vraagt steun van het parlement om uitkeringen en pensioenen fors te verhogen

WILLEMSTAD – Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia heeft het parlement gevraagd om steun om de uitkeringen en ’toelagen’ voor mensen die afhankelijk zijn van een ouderschapspensioen als enige bron van inkomsten, met dertig procent te verhogen.

“Dit voorstel komt voort uit de ernstige arbeids- en armoedesituatie op Curaçao”, zoals de minister benadrukte tijdens haar presentatie aan het Parlement.

Armste

Curaçao is, vergeleken met andere eilanden in het Koninkrijk, het armste. Het eiland heeft te maken met vergrijzing van de bevolking, wat zich weerspiegelt in de arbeidsmarkt. Ondanks een daling in werkloosheid van negentien naar dertien procent in 2020, blijven de cijfers zorgwekkend. Bijna zestig procent van de werkende bevolking verdient minder dan drieduizend gulden per maand, en 42 procent ontvangt het minimumloon of zelfs minder.

Gezien deze realiteit en de stijgende kosten van levensonderhoud, wordt algemeen erkend dat het huidige bedrag dat wordt ontvangen door degenen die uitkeringen of pensioen als enige inkomstenbron hebben, onvoldoende is.

Verhoging

Minister Larmonie-Cecilia, verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn, wil binnen de wettelijke kaders deze verhoging implementeren in de komende maanden, in afwachting van noodzakelijke wetswijzigingen.

Tijdens haar presentatie aan het Parlement ontving de minister overwegend begrip en steun voor haar verzoek. Het is volgens haar nu aan het Parlement om officieel steun te geven aan het voorstel.