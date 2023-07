Regering Curaçao wil toeristen heffing laten betalen voor gebruik van strand, zee en natuur

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft plannen om buitenlandse bezoekers een ‘retributie’ of vergoeding van 55 dollar, 100 gulden te vragen voor het gebruik van het strand, de zee en binnenwateren van het eiland. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op basis van een concept Landsverordening ter oprichting van het Natuur- en Milieubeheerfonds.

Cruisetoeristen en bezoekers die niet langer dan 24 uur op Curaçao verblijven, betalen 10 dollar. Bedrijven en individuen die commercieel gebruikmaken van deze natuurlijke bronnen moeten jaarlijks 1.500 dollar betalen. Kinderen onder de dertien jaar en inwoners van Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen zijn uitgezonderd.

De Curaçaose regering onder leiding van Gilmar Pisas heeft nog geen officiële bekendmaking gegeven over dit nieuwe wetsvoorstel. Minister van Financiën en Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, zegt tegen de krant niet op de hoogte te zijn van deze plannen.

Het wetsvoorstel is bedoeld om te compenseren voor de belasting die recreatie, sport en andere activiteiten op de natuur en het milieu leggen. Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur streeft ernaar een fonds op te richten om de bescherming en het gebruik van de natuurlijke bronnen van het eiland in evenwicht te brengen.

Het concept baseert zich op een rapport van het Waitt Institute, dat schat dat de overheid 4,8 miljoen gulden per jaar zou kunnen ophalen als er een heffing van 15 of 25 dollar zou worden ingesteld voor duik- en snorkelactiviteiten door toeristen. Door een hogere vergoeding in te voeren, inclusief andere watersportactiviteiten en een grotere betalende groep, worden aanzienlijk hogere inkomsten voor het fonds verwacht.

Verschillende landen wereldwijd hanteren dergelijke ‘duik- of natuurtarieven’ om hun natuur- en maritiem beheer te financieren. Het naburige eiland Bonaire voerde al een soortgelijke heffing in.