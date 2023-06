Regering Curaçao zoekt 650 miljoen om pensioenen ENNIA te redden

WILLEMSTAD – Er is zeker 650 miljoen nodig om de pensioenen van ENNIA te redden. De regering van Curaçao heeft besloten op zoek te gaan naar dat geld.

Er is eerder al een commissie ingesteld om oplossingen uit te werken. Die heeft nu twee weken gekregen om het gat van 650 miljoen te dichten.

De meest verregaande optie die de commissie onderzoekt is een verplichte storting vanuit de financiële sector. Maar ook een kapitaalinbreng via de kapitaalmarkt is een mogelijke optie. Twee andere opties die onderzocht moeten worden zijn mogelijke dividenduitkeringen van de Centrale Bank of inzet van een deel van de herwaarderingsreserves.

Een besluit over de oplossingsrichting moet rekening houden met de rol van de Centrale Bank in het toezicht dat ontbrak, waardoor de situatie nu is zoals die is. Bovendien mag een beslissing niet worden genomen als die de lopende rechtszaken verstoort.